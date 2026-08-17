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Сребро за България от Световното по аматьорски ММА за деца и юноши

  • 17 авг 2026 | 19:24
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Сребро за България от Световното по аматьорски ММА за деца и юноши

Андриян Поплавов стана световен вицешампион по ММА при момчетата до 12 години в категория до 27 кг. Българският национал спечели четири поредни срещи по пътя към финала на Световното първенство в Абу Даби, ОАЕ.

Поплавов постигна четири убедителни победи над представители на Кипър, Саудитска Арабия, Англия и Уелс и заслужи мястото си в битката за световната титла. Във финала той отстъпи по точки пред представителя на домакините Мохамед Шайхан и завоюва сребърния медал.

Това е втори медал за Андриян Поплавов от голямо международно първенство през 2026 г. През февруари той спечели бронзов медал на Европейското първенство в Белград.

Другите двама български представители в първия състезателен ден също записаха силно представяне.

Световният шампион за 2025 г. Мартин Иванов ( кат. 31 кг) постигна две победи над състезатели от Бразилия и Израел. В четвъртфиналния двубой Марти отстъпи с 1:2 съдийски гласа пред Люис Грийн от Англия, който впоследствие спечели световната титла. Мартин Иванов завърши на пето място в света.

Европейският шампион Христо Димитраков (48 кг) започна участието си с победа над украинеца Даниил Бурлет. В следващата среща Димитраков загуби с 1:2 съдийски гласа от Асламбек Мардикулов от Таджикистан и също остана на крачка от медалите.

И тримата български състезатели са представители на СК „Върколак“ град Берковица, с личен треньор Пламен Илиев.

Във вторник Световното първенство по ММА продължава с битките при момчетата до 14 години, като в октагона ще влязат балканският шампион Георги Янакиев (40 кг, момчета) и европейският вицешампион Виктор Цветков категория (48 кг, момчета)

България участва на Световното първенство в Абу Даби с десет състезатели и двама треньори, които представят Българската федерация по ММА.

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