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  3. Димитър Гавалюгов стана реализатор №1 на турнира "Словения Бол"

Димитър Гавалюгов стана реализатор №1 на турнира "Словения Бол"

  • 17 авг 2026 | 09:08
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Димитър Гавалюгов стана реализатор №1 на турнира "Словения Бол"

Димитър Гавалюгов получи заслужено признание за силното си представяне на турнира “Словения Бол”, който се проведе в Словени градец. Баскетболистът на Балкан получи приза за Най-добър реализатор в надпреварата при момчетата до 14 години.

Димитър Гавалюгов навъртя на сметката на България общо 110 точки по време на “Словения Бол”. В общо пет срещи на националния ни тим в тази възраст той записва средно по 22 точки.

Националите до 14 години финишираха седми в крайното класиране на турнира. Селекцията, водена от Николай Николов и Милен Костов, приключи с баланс от 2-3, като в последния си мач победи Словения с 83:77.

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