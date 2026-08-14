Хартс стигна до равенство срещу Бенфика в мач без значение

Хартс завърши 1:1 в домакинството си на Бенфика от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Крайният победител в сблъсъка бе ясен от преди седмица, когато португалците спечелиха първия мач с 6:1.

Шотландците се представиха далеч по-добре в сравнение с първия двубой, но Марко Силва бе направил доста промени в тима си, а и мотивацията на гостите бе различна, тъй като имаха огромна преднина. Томас магнусон отри резултата в 77-ата минута, а Доди Лукебакио изравни веднага след подновяването на играта.

Бенфика ще се изправи срещу датския Орхус за влизане в основната фаза на Лига Европа. Хартс пък ще срещне Рапид (Виена) в опит да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите.

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Снимки: Imago