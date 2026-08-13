Тюн преодоля Викингур след резултатен реванш

Тюн стигна до плейофите на Лига Европа, след като отстрани Викингур с общ резултат 5:3. Реваншът в Исландия завърши 3:2 за домакините, но съперникът имаше доста сериозен аванс от първия мач. Така Тюн си гарантира участие в евротурнирите до зимата, а в кой турнир ще бъде ще се види след битките му с Лех (Познан) или Клаксвик, чийто мач бе отложен за утре.

Тюн започна мача агресивно и поведе в десетата минута след грешка в защитата на съперника. Исландците обаче реагираха бързо и изравниха шест минути по-късно. Последва период, в който и двата отбора не показаха не застрашаваха вратата на противника. Те си размениха по още един гол в рамките на три минути. Гостите отново поведоха в 35-ата минута, този път след ъглов удар, но отново много бързо допуснаха попадение.

Im Hinspiel der 3. Qualirunde der Europa League zuhause besiegte Thun Vikingur 3:0. Überzeugen die Thuner auch in Island? Das Rückspiel im Liveticker. Der Anpfiff ist um 19.30 Uhr. https://t.co/FKA4p49Y1o — Der Bund (@derbund) August 13, 2026

Второто полувреме играта бе накъсана от множество нарушения и двата отбора не намериха ритъма си. Това устройваше Тюн, който показа някои колебания в защита. В 55-ата минута Ингимундарсон изведе Викингур напред, но исландците не стигнаха до нов гол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago