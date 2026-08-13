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  3. Тюн преодоля Викингур след резултатен реванш

Тюн преодоля Викингур след резултатен реванш

  • 13 авг 2026 | 23:26
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Тюн преодоля Викингур след резултатен реванш

Тюн стигна до плейофите на Лига Европа, след като отстрани Викингур с общ резултат 5:3. Реваншът в Исландия завърши 3:2 за домакините, но съперникът имаше доста сериозен аванс от първия мач. Така Тюн си гарантира участие в евротурнирите до зимата, а в кой турнир ще бъде ще се види след битките му с Лех (Познан) или Клаксвик, чийто мач бе отложен за утре.

Тюн започна мача агресивно и поведе в десетата минута след грешка в защитата на съперника. Исландците обаче реагираха бързо и изравниха шест минути по-късно. Последва период, в който и двата отбора не показаха не застрашаваха вратата на противника. Те си размениха по още един гол в рамките на три минути. Гостите отново поведоха в 35-ата минута, този път след ъглов удар, но отново много бързо допуснаха попадение.

Второто полувреме играта бе накъсана от множество нарушения и двата отбора не намериха ритъма си. Това устройваше Тюн, който показа някои колебания в защита. В 55-ата минута Ингимундарсон изведе Викингур напред, но исландците не стигнаха до нов гол.

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Снимки: Imago

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