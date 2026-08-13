Партизан стигна до плейофите след втора победа

Партизан се класира за плейофите на Лигата на конференциите, след като записа победа и в реванша срещу казахстанския Тобол. Сръбският гранд спечели с 2:1 и с общ резултат 5:1 продължава напред. В следващия кръг Партизан ще се изправи срещу испанския Хетафе.

Тобол поведе още в седмата минута с красив гол на Ислам Чесноков. Това създаде леко притеснение на гостите, въпреки че те имаха сериозен аванс от първия мач. Казахстанците доминираха през първото полувреме, но за щастие на съперника не стигнаха до второ попадение.

След почивката нещата бяха напълно различни. Партизан изравни в 47-ата минута с гол на Стефан Митрович и след това държеше инициативата. Гостите пропуснаха няколко възможности да стигнат до пълен обрат преди това да се случи в 92-ата минута, когато резервата Шака Траоре се разписа.

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