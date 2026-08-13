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България загуби от Франция след късен обрат, среща Чехия

  • 13 авг 2026 | 11:25
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България загуби от Франция след късен обрат, среща Чехия

Българският национален отбор по водна топка загуби от Франция с 11:13 в Европейския шампионат за мъже U20 във Варна, след като допусна късен обрат в резултата. В четвъртък тимът на домакините трябва да победи Чехия, за да запази мястото си в Дивизия Елит.

Пред препълнените трибуни на плувния комплекс „Приморски“ българските ватерполисти поведоха с 11:9 в средата на четвъртата част, но в оставащите четири минути получиха 4 безответни гола. Така съперникът им спечели равностойния мач, преминал през 9 изравнявания, и ще срещне Хърватия в плейоф за място в четвъртфиналите. Победител в група С стана Турция с 9 точки, пред Франция – 6, България – 3, и Словения – 0.

Както и при победата над Словения със 17:11 в понеделник, най-резултатен за българския отбор беше Леон Касан. Едва 15-годишният суперталант, състезател на американския клуб Дел Мар (Сан Диего), вкара 5 гола, включително 11-ия за България. Отличен мач изигра и вратарят и капитан на тима Младен Димитров. С по 3 гола за Франция се отличиха Дарио Дановски (син на президента на БФВТ Дарий Дановски), Сир и капитанът Фернандес.

Мачът на България срещу Чехия е от 11:45 часа. Преди това Румъния ще играе срещу аутсайдера Словения, също в групата за разпределение на местата от 13-то до 16-то. В останалите 4 двубоя (Унгария – Турция, Хърватия – Франция, Германия – Нидерландия и Черна гора - Малта) ще бъдат определени съперниците в четвъртфиналите съответно на Испания, Сърбия, Италия и Гърция.

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