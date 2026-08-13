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  3. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското

Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското

  • 13 авг 2026 | 11:37
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Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското

Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.

Националният рекордьор Петър Мицин плува далеч от най-доброто си постижение и с 1:48.22 минути зае 37-о място в сериите.

Още двама българи, дебютанти на голямо първенство, плуваха в трета серия на дисциплината, но не успяха да се доближат до най-добрите си лични постижения на тази дистанция. 19-годишният Васил Тушев даде време 1:51.04 минути и завърши на 60-място, докато 18-годишният Мирослав Терзиев финишира за 1:53.70, което му отреди 74-а позиция в крайното класиране.

Най-бърз в сериите бе австриецът Кристиан Гифинг с 1:44.96 минути.

Давид Попович спечели трета европейска титла на 100 метра свободен стил след вълнуваща битка във финала с Егор Корнев
Давид Попович спечели трета европейска титла на 100 метра свободен стил след вълнуваща битка във финала с Егор Корнев

Фаворитът Давид Попович, който в сряда спечели титлата на 100 метра свободен стил, спести сили и даде четвърто време в сериите на 200 метра свободен стил с 1:46.06 минути.

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