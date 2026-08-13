Академия БФС изигра своята първа контролна среща

Първият випуск на Академия БФС изигра първата си контролна среща от старта на проекта. Съперник на възпитаниците на Академията бе ФК Сердика, а двубоят се проведе на един от естествените терени на Национална футболна база. Контролата дойде след първите две седмици от работата на младите футболисти в Академия БФС и даде възможност на треньорския щаб да проследи тяхното развитие в реална състезателна среда. През дебютната тренировъчна седмица заниманията бяха насочени към постепенното адаптиране на играчите към новия ритъм, изграждането на основни игрови принципи, техническото усъвършенстване и създаването на правилни тренировъчни навици.

Под ръководството на старши треньора Иван Капитански и неговия екип срещата с ФК Сердика бе използвана като естествено продължение на тренировъчния процес и първа възможност наученото през заниманията да бъде приложено срещу реален съперник. Основният акцент в двубоя не бе поставен върху крайния резултат, а върху поведението на футболистите в различни игрови ситуации, вземането на решения, комуникацията помежду им и прилагането на принципите, върху които постепенно се изгражда игровият модел на Академия БФС.

За треньорския екип първата контрола предостави и ценна възможност за наблюдение на индивидуалното представяне на футболистите в условия, различни от тренировъчния процес. Натрупаната информация ще бъде част от последващия анализ и ще помогне при определянето на конкретните индивидуални и колективни акценти в следващите тренировъчни седмици. Двубоят с ФК Сердика е още една стъпка в постепенното навлизане на първия випуск в цялостния модел на работа на Академията. Още в края на дебютната седмица футболистите проведоха двустранна игра на основния терен в Бояна, която даде на щаба първи цялостни наблюдения върху представянето им в игрова среда.

Контролните срещи ще бъдат важна част от подготовката на Академия БФС и ще служат преди всичко като инструмент за развитие – възможност треньорите да оценяват напредъка, а футболистите да прилагат наученото, да трупат игрови опит и постепенно да изграждат обща футболна идентичност.

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