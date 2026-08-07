СК към БФС обявява курс за нови футболни съдии на национално ниво

Съдийската комисия към Българския футболен съюз стартира нов курс за подготовка на футболни съдии на национално ниво. Инициативата е насочена към всички, които желаят да поемат по пътя на футболното съдийство и да станат част от системата на БФС.

Обучението ще се проведе в периода 23 септември – 9 октомври 2026 г., като занятия ще бъдат организирани в четирите зони на страната:



Зона София

Зона Пловдив

Зона Варна

Зона Велико Търново

Курсът предоставя възможност на бъдещите съдии да придобият необходимите теоретични знания и практически умения, които са първата стъпка към развитието им в съдийската система на Българския футболен съюз.

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