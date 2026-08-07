Футболното първенство на област Шумен ще започне през септември

В конферентната зала на „Арена Шумен“ се проведе регионалната работна среща на Областният съвет на БФС-Шумен с ръководствата на футболните клубове от областта желаещи да вземат участие в новото първенство за сезон 2026/2027.

Милен Христов – председател на ОС на БФС-Шумен запозна футболните клубове с изискванията за участие според Наредба за първенства и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027. Според него новото областно първенство отново ще премине в три групи – централна, северна и южна защото много са отборите желаещи да участват. Предложенията за създаване на две групи – северна и южна с по 17-18 отбора при това положение не е приемливо – според футболните хора от Шумен. Събират се много мачове и това ще удължи изключително дълго есенният и пролетният полусезон. Направени бяха предложения Централната ОФГ-Шумен да стане „А“ Областна футболна група и останалите отбори на регионален принцип да играят в „Б“ северна и „Б“ южна група. Последните два отбора от „А“ ОФГ-Шумен да отпадат, като на техните места да влизат първенците на двете „Б“ групи. Това предложение също не намери одобрение от ръководството на Областния съвет на БФС-Шумен

И през новото първенство в Централна ОФГ-Шумен ще се настоява отборите да разполагат с добри терени, в съблекалните да има течаща студена и топла вода. Отбори които не разполагат с тези изисквания и са участвали до сега в тази група ще бъдат премествани в другите две групи. Общо 35 са отборите засега желаещи да вземат участие в новото първенство за сезон 2026/2027. До 26 август 2026 г. ще е картотекирането на състезателите, тогава ще се тегли жребия за програмата и ще стане ясно и състава на трите областни групи. Новост е още задължителното въвеждане на електронното първенство и в четвъртото ниво на футболните първенства в системата на Българския футболен съюз. Тридесет минути преди началото на двубоите, съставите на отборите за дадена футболна среща трябва да бъдат качени в системата на електронното първенство на БФС.

Седем са новите футболни клубове желаещи да бъдат включени в новото областно футболно първенство. Това са: Лудогорец (Каолиново), Никола Козлево (Никола Козлево), Ботев (Каменяк), Ясен (Ясенково), Космос (Новосел), Дъбрава (Осеновец) и Лудогорие (Гусла/Средковец).

САЛИМ САЛИХ

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