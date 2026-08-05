Септември отваря само един сектор за мача с ЦСКА, пусна билетите

Септември пусна билетите за мача с ЦСКА от четвъртия кръг на efbet Лига, който ще се играе на 9 август (неделя от 21:15 часа на стадион "Васил Левски".

"Армейци,

Билетите за предстоящото гостуване на Септември от 4 кръг на Първа лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 9 август (неделя) от 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Привържениците на ЦСКА ще заемат места в Сектор А, като организаторът на двубоя няма да отваря другите сектори на стадиона.

Цените са както следва:

• Сектор А, VIP Ложа – 50 евро

• Сектор А – 15 евро

Билети могат да бъдат закупени онлайн, а в деня на мача след 16:00 ч. – и физически на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“, гласи информацията от ЦСКА.

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