Стартира второто издание на националната тестова батерия за детско-юношеския футбол

Започна второто издание на Националната тестова батерия, както се нарича дългосрочната програма за проследяване на кондиционното и функционалното състояние на състезателите в елитния детско-юношески футбол. Проектът се реализира с подкрепата на технологичния партньор на БФС - BARIN SPORTS и е ключов елемент от стратегията на Федерацията за въвеждане на научно обоснован подход в развитието на младите футболисти.

След успешното първо издание през миналата година, когато бяха изследвани 16 отбора и над 400 състезатели от възрастовата група U15, през 2026 г. програмата значително разширява своя обхват. През тази година в тестовата батерия редом с играчите от настоящия набор U15 ще бъдат включени и футболистите от тазгодишната възрастова група U16, което ще позволи да бъде проследено индивидуалното физическо развитие на играчите.

В националната програма ще бъдат обхванати общо 32 отбора и над 800 състезатели. Тестовете ще се проведат в четири зони на страната, както и през миналата година, за да бъде осигурено равнопоставено участие на всички клубове от елитния детско-юношески футбол.

Националната тестова батерия включва комплекс от съвременни функционални и кондиционни изследвания, сред които:

а. измерване на анаеробен капацитет, максимална скорост и силово-скоростен профил; б. оценка на силата, реактивната мощност и контрола при приземяване; в. анализ на качеството и обема на движенията; г. оценка на риска от травми. Натрупването на данни в две последователни години дава възможност не само за моментна оценка на физическото състояние на футболистите, но и за проследяване на тяхното развитие във времето. Именно това превръща проекта в стратегически инструмент за изграждане на национални стандарти в кондиционната подготовка на младите състезатели.

Паралелно с разширяването на обхвата на програмата се развива и практическата ѝ стойност за клубовете. Освен индивидуалните профили и препоръки за всеки футболист, треньорските и кондиционните щабове получават все по-задълбочени анализи, насоки и практически указания за разчитането на резултатите и тяхното приложение в тренировъчния процес. Благодарение на последователното събиране на информация клубовете вече могат да проследяват развитието на своите състезатели през отделните години, да оценяват ефекта от тренировъчната работа и да планират още по-прецизно индивидуалното развитие на всеки играч.

С разширяването на Националната тестова батерия Българският футболен съюз затвърждава ангажимента си към модернизирането на детско-юношеския футбол чрез използване на обективни данни, научен анализ и дългосрочно проследяване на физическото развитие. Крайната цел остава непроменена - създаване на най-добрите възможни условия за развитието на следващото поколение български футболисти и изграждане на единен стандарт за кондиционна подготовка в цялата страна.

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