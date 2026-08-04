Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Сеп Блатер: Жена трябва да ръководи футбола

Сеп Блатер: Жена трябва да ръководи футбола

  • 4 авг 2026 | 20:25
  • 306
  • 0
Сеп Блатер: Жена трябва да ръководи футбола

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че жена трябва да поеме контрола над Световната футболна федерация. 90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино, срещу когото се надигна вълна от недоволство заради плана му да продава части от световното първенство на частни инвеститори.

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА", написа Блатер в социалните мрежи.

45-годишната Лизе Клавенес е президент на Норвежката футболна федерация от март 2022 година насам, което съвпадна и с възхода в норвежкия футбол и достигането до четвъртфинал на мъжкия тим на последния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бивша националка на своята родина със 73 мача и девет гола, след края на състезателната си кариера тя придобива юридическо образование. През април тази година тя призова ФИФА да отмени наградата си за мир, която няколко месеца по-рано Джани Инфантино връчи на американския президент Доналд Тръмп.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

  • 4 авг 2026 | 16:48
  • 1325
  • 0
Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

  • 4 авг 2026 | 16:34
  • 1322
  • 0
Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

  • 4 авг 2026 | 16:25
  • 1897
  • 0
16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

  • 4 авг 2026 | 16:11
  • 6492
  • 2
Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

  • 4 авг 2026 | 16:09
  • 8338
  • 7
Возиня официално е играч на Коло Коло

Возиня официално е играч на Коло Коло

  • 4 авг 2026 | 15:42
  • 894
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута

Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута

  • 4 авг 2026 | 20:46
  • 43968
  • 168
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 27438
  • 40
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 37039
  • 30
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 20867
  • 15
Шампионска лига: Играят се шест мача

Шампионска лига: Играят се шест мача

  • 4 авг 2026 | 20:59
  • 18886
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 24507
  • 38