Сеп Блатер: Жена трябва да ръководи футбола

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че жена трябва да поеме контрола над Световната футболна федерация. 90-годишният швейцарец дори посочи кой според него е най-подходящият кандидат за това да наследи Джани Инфантино, срещу когото се надигна вълна от недоволство заради плана му да продава части от световното първенство на частни инвеститори.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

"Лизе Клавенес заслужава огромно уважение. Тя е единствената, която винаги е имала съвсем ясна позиция и никога не се е водила по течението. Смятам, че сега е правилното време жена да поеме управлението на ФИФА", написа Блатер в социалните мрежи.

Former FIFA president Sepp Blatter says it's time for a woman to lead world football, naming Norwegian FA president Lise Klaveness as a potential successor.



Blatter led FIFA from 1998 to 2015 before his presidency ended amid corruption scandals. pic.twitter.com/GohgXTIuwL — DW Sports (@dw_sports) August 4, 2026

45-годишната Лизе Клавенес е президент на Норвежката футболна федерация от март 2022 година насам, което съвпадна и с възхода в норвежкия футбол и достигането до четвъртфинал на мъжкия тим на последния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бивша националка на своята родина със 73 мача и девет гола, след края на състезателната си кариера тя придобива юридическо образование. През април тази година тя призова ФИФА да отмени наградата си за мир, която няколко месеца по-рано Джани Инфантино връчи на американския президент Доналд Тръмп.

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