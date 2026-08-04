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Антъни Тейлър започва да работи за турския футбол

  • 4 авг 2026 | 20:00
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Антъни Тейлър започва да работи за турския футбол

Бившият елитен английски рефер Антъни Тейлър ще заеме поста директор на елитните съдии в съдийската комисия на Турция. Новината беше официално потвърдена от турската футболна федерация във вторник.

Тейлър прекрати своята 22-годишна кариера миналия месец, след като е ръководил общо 831 двубоя. Последната среща за 47-годишния арбитър беше осминафиналът на Световното първенство между Португалия и Испания, който се изигра в Далас.

„След като съм бил съдия на най-високо ниво във вътрешния и международния футбол, приветствам възможността да пренеса този опит в роля, фокусирана върху стратегическото и техническо развитие на елитното съдийство в Турция. Ще работя с колеги от цялата федерация, за да подкрепя непрекъснатото развитие на нейните съдии и да укрепя по-широката съдийска програма в съответствие със стандартите на УЕФА и ФИФА“, коментира Тейлър.

С този ход Тейлър се присъединява към други бивши рефери от Висшата лига, които продължават кариерата си в чужбина. Преди него Хауърд Уеб и Марк Клатенбърг заемаха ръководни постове в съдийските комисии на Саудитска Арабия.

Англичанинът има зад гърба си 16 сезона във Висшата лига, в които е ръководил 432 мача.

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