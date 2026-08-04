Айкут Айдън премина в участник в Шампионска лига

Бившият помощник треньор на Нефтохимик 2010 (Бургас) Айкут Айдън ще продължи кариерата си в румънския шампион Динамо (Букурещ). Турският специалист официално бе представен като помощник треньор на мъжкия тим, който през сезон 2026/27 ще дебютира в груповата фаза на Шампионската лига.

36-годишният Айдън работи в Нефтохимик през последните два сезона. През този период бургаският тим спечели Купата на България през сезон 2025/26 и завърши трети в първенството. Преди това той натрупа сериозен опит като статистик в Хебър (Пазарджик), както и в мъжкия национален отбор на България.

Работил е още с националните отбори на Турция и Черна гора, а от Динамо посочват, че е бил част и от щаба на Саудитска Арабия. Динамо защити шампионската си титла в Румъния и получи “уайлд кард” за директно участие в груповата фаза на Шампионската лига.

В Група B румънският шампион ще се изправи срещу европейския шампион Перуджа, турския ЗиратБанк и френския Монпелие.

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Българската връзка с Динамо продължава и през новия сезон. През сезон 2025/26 екипа на румънския шампион носеше посрещачът Бранимир Грозданов, а сега Айкут Айдън ще бъде част от щаба на отбора в историческото му първо участие в груповата фаза на Шампионската лига.

Старши треньор на Динамо е Богдан Танасе, а тимът направи сериозна селекция за Шампионската лига.

Грандът от Букурещ ще разчита на разпределителите Маркос Галиотос (Гърция), Тудор Балу и Александър Опря, на диагоналите Йонас Жокела (Финландия) и Милутин Повичевичд (Черно гора), на посрещачите Маартен Ван Гардерен (Нидерландия), Нико Суихконен (Финландия), Ниволдо Диас Гомес (Куба) и Мирча Пеца, на централните блокировачи Разван Михалчея, Андре Белай, Николае Гонея, Роберт Калин и на либерала Якоб Кицингер (Австрия) и Сиржиу Дяконеску.

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