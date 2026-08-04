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Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море от Швеция до Полша

  • 4 авг 2026 | 15:35
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Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море от Швеция до Полша

Полският ултрамаратонец Бартломей Кубковски влезе в историята, като стана първият човек, преплувал без прекъсване Балтийско море от Швеция до Полша, съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Кубковски, по прякор „Фока“ (Тюленът), завърши преплуването в открити води на повече от 160 километра за 55 часа. Специализиран екипаж го придружаваше на лодка, за да се грижи за навигацията, да следи за безопасността и да му подава храна и течности.

Успехът дойде при петия опит на Кубковски да прекоси Балтийско море. Световният рекордьор в 24-часово плуване беше най-близо до това през 2025 г., когато екипажът му прекрати плуването само на 11 километра от полския бряг, след като прекара 53 непрекъснати часа във водата и загуби съзнание.

За да се потвърди историческият подвиг, на Кубковски беше забранено да докосва помощната лодка, да почива или да спи докато трае двудневното предизвикателство, каза Марчин Чеслак, партньорът на Кубковски в събитието.

Според Чеслак, плувецът се е сблъскал със сериозни физиологични предизвикателства по време на втората си нощ без сън.

„Токсините се натрупват в мозъка, често причинявайки халюцинации, което кара Бартек от време на време да губи съзнание и контакт с реалността“, каза Чеслак, добавяйки, че строгите тренировки и диетична подготовка са помогнали за минимизиране на кризите.

Целогодишният тренировъчен режим на Кубковски включва 36-часови плувни сесии, нощни тренировки в открити води и обширна психологическа подготовка. На въпроса какво е чувството най-накрая да покори Балтийско море, той отговори, че е „твърде уморен, за да го осъзнае“.

Историческото преплуване представлява голямо благотворително събитие за набиране на средства, като приходите ще бъдат дадени на деца, лекуващи се от рак чрез Фондация „Борци с рака“.

Друга полска плувкиня на дълги разстояния - бившата олимпийска състезателка Каролина Шчепаняк, също предприе едновременен опит за преплуване на Балтийско море от Швеция в петък. Плуването на Шчепаняк имаше за цел да набере средства за медицинска рехабилитация на 14-годишно момче. Опитът ѝ е бил отменен в понеделник сутринта, след като тя е прекарала 58 часа, плувайки без прекъсване в Балтийско море.

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