Зверев разкритикува предложението за глоби на звездите: Мислите ли, че на Джокович му пука?

Световният №2 Александър Зверев разкритикува предложението за финансови и други санкции за елитните тенисисти, които отказват участие на турнири от категорията "Мастърс". Идеята дойде от организаторите на надпреварата в Монреал, които бяха много разочаровани от късните оттегления на топ играчи като Яник Синер и Новак Джокович. Карлос Алкарас също няма да играе заради контузията си.

Зверев, който наскоро загуби от Синер на финала на Уимбълдън, заяви, че глобите няма да засегнат суперзвездите на спорта.

"Не е някаква висша математика. В края на годината получаваме бонуси, ако участваме във всичките девет турнира от сериите "Мастърс". Мислите ли, че Новак го интересува дали ще получи бонус? Едва ли го е грижа. Мисля, че човекът има, ако трябва да гадая, над 400 милиона долара в сметката си... Не съм сигурен, че би го интересувало 50 хиляди долара повече или по-малко", заяви Зверев.

Германската звезда също така отбеляза, че 24-кратният победител в турнири от Големия шлем не се интересува на кое място ще е световната ранглиста в края на сезона.

"Също така не мисля, че той се интересува от ранкинга си", добави Зверев за 39-годишния сърбин, който е спечелил 24 титли от Големия шлем и е заработил приблизително 200 милиона долара само от наградни фондове.

За Зверев истинското решение не се крие в наградния фонд, а в продължителността на самите турнири. Събитията от серията „Мастърс 1000“ се разшириха през последните години до 11, 12 или дори 13 дни и германецът твърди, че мащабът, а не стимулите, е това, което държи играчи като Джокович далеч.

"Ако ни принуждавате да сме извън дома си две и половина до три седмици по време на "мейджърите" и същото важи и за турнирите от сериите "Мастърс", не можете да ни принуждавате да играят. Съжалявам, но това е безсмислено“, подчерта финалистът на Уимбълдън и поставен под номер едно на турнира в Монреал.

Изявлението му идва в момент, когато канадските организатори призовават за по-строги мерки срещу късните отказвания, които нарушават големите тенис събития преди старта на Откритото първенство на САЩ, което тази година започва на 31 август.

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