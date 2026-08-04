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Проблеми със Световното клубно първенство

  • 4 авг 2026 | 17:56
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Проблеми със Световното клубно първенство

На този етап провеждането на Световното клубно първенство през 2029 г. е под сериозна въпросителна. Това е един от новите проекти на Джани Инфантино, а първото издание се проведе миналото лято в САЩ.

В момента няма яснота на това кои отбори ще участват, както и от къде ще дойде финансирането. Все още не е определен и домакин на турнира. Миналата година също имаше проблеми и телевизионните права бяха продадени много късно. DAZN плати около 1 милиард долара за тях, след като няколко месеца по-рано Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия купи част от компанията.

Източници от ФИФА споделят, че засега няма договорка между ФИФА и европейските клубове за това кои ще участват. Те разкриват още, че част от парите за миналогодишното участи все още не са изплатени. От маркетинговия отдел на ФИФА имат притеснения относно спонсорите, като поне един от тях се очаква да оттегли подкрепата си. Един от основните партньори на световната футболна централа за Световното клубно първенство и Световното първенство това лято - Bank of America, вероятно са били изненанади да разберат, че пропадналите планове на Инфантино да продава част от турнирите на ФИФА включваха техен конкурент в лицето на JP Morgan Chase.

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Снимки: Gettyimages

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