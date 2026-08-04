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Алжир се раздели със селекционера си Владимир Петкович

  • 4 авг 2026 | 12:26
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Алжир се раздели с треньора на националния отбор Владимр Петкович. Това се случва, въпреки че босненецът с швейцарски паспорт подписа дългосрочен договор преди началото на Световното първенство в Северна Америка и там тимът стигна до 1/16-финалите.

62-годишният специалист пое поста през февруари 2024-а година и сега преди отпътуването за САЩ продължи договора си до 2028-а година.

Новината за раздялата беше изнесена още вчера по обяд във френскоезичните медии, но се появи проблем с размера на неустойката. Петкович е искал доста по-голяма сума, от предложеното от алжирците и е отказвал да скъса договора. Явно в часовете до днес обаче е намерено компромисно решение и раздялата е факт.

„Алжирската футболна федерация обявява, че договорните ѝ отношения със старши треньора на националния отбор Владимир Петкович и неговия треньорски щаб официално приключват днес по взаимно съгласие между двете страни“, се казва в изявление на местния футболен ръководен орган.

Алжир се класира за 1/16-финалите на Световното първенство с 48 отбора в Северна Америка като един от осемте най-добри трети отбора, губейки с 0:2 от Швейцария. Сега започват квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 и през септември ще срещнат в Група "I" Замбия, Того и Бурунди.

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