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  3. Фрейташ: Много беше трудно срещу този съперник

Фрейташ: Много беше трудно срещу този съперник

  • 1 авг 2026 | 21:01
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Старши треньорът на Септември (София) Шимало Фрейташ говори след загубата на своя тим от Левски. Отборът от “Драгалевци” отстъпи с 0:3 на шампиона на България.

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

“Беше труден мач срещу сериозен съперник. Имахме няколко добри неща, които направихме с динамиката, с отиграванията. Но наистина беше много трудно срещу този съперник.

Последният кръг играхме срещу Локо (Пловдив), които завършиха напред миналия сезон, Левски пък е шампион. Опитваме се да направим нашата философия, но срещу силните отбори е по-трудно.

Предстои още един труден двубой. И там ще се опитаме да наложим нашата философия и да ги победим”, заяви Фрейташ.

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