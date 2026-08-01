Фрейташ: Много беше трудно срещу този съперник

Старши треньорът на Септември (София) Шимало Фрейташ говори след загубата на своя тим от Левски. Отборът от “Драгалевци” отстъпи с 0:3 на шампиона на България.

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“Беше труден мач срещу сериозен съперник. Имахме няколко добри неща, които направихме с динамиката, с отиграванията. Но наистина беше много трудно срещу този съперник.

Последният кръг играхме срещу Локо (Пловдив), които завършиха напред миналия сезон, Левски пък е шампион. Опитваме се да направим нашата философия, но срещу силните отбори е по-трудно.

Предстои още един труден двубой. И там ще се опитаме да наложим нашата философия и да ги победим”, заяви Фрейташ.

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