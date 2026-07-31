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Полша без основен играч на ЕвроВолей 2026

  • 31 юли 2026 | 18:59
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Полската волейболна федерация (PZPS) официално потвърди, че един от лидерите на мъжкия националнен отбор Якуб Кохановски няма да участва на ЕвроВолей 2026.

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От федерацията съобщиха, че последните медицински прегледи не са показали необходимото подобрение в състоянието на коляното на централния блокировач, поради което той ще се подложи на хирургична операция. Така той окончателно отпада от състава на Никола Гърбич за шампионата на Стария континент. В официалното съобщение PZPS пожелава на състезателя успешно възстановяване и бързо завръщане на игрището.

Самият Кохановски също потвърди новината чрез профила си в социалните мрежи, където написа:

"Няма никаква възможност да успея да се възстановя за Европейското първенство, затова трябва да се съсредоточа върху възстановяването си и клубния сезон."

Още преди финалния турнир на Волейболната Лига на нациите в Нинбо (Китай) Якуб Кохановски отпада от сметките на Никола Гърбич заради контузията в коляното. Той не игра в третата седмица на Лигата в Чикаго (САЩ), не беше включен и в състава за финалите, а сега вече е ясно, че няма да бъде на разположение и за ЕвроВолей 2026. В отсъствието му Полша разчита на Бартоломией Лемански и Шимон Якубишак като титулярна двойка центрове, а като трети блокировач в състава е младият Якуб Новак.

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