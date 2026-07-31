Марко Подрасчанин: Алекс Николов е сред най-добрите в света, а Мони променя волейбола

Новият спортен директор на италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова) Марко Подрасчанин не скри възхищението си от българските национали - братята Александър и Симеон Николов, в обширно интервю за сръбското издание Meridian Sport.

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Легендарният сръбски централен блокировач, който това лято сложи край на впечатляващата си кариера, говори както за вече утвърдения в световния волейбол Александър Николов, така и за привличането на по-малкия му брат Симеон, което бе осъществено това лято. Подрасчанин призна, че привличането на Симеон Николов е било сериозно предизвикателство, но в Лубе са били убедени, че трябва да съберат двамата братя в един отбор.

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"Беше предизвикателство да ги съберем, но като се има предвид, че Алекс е един от най-добрите играчи в света в момента… Повтарям – тази система, която играем с трима посрещачи, която Бленджини използва с националния отбор на България, ще помогне много и на нас, и на тях. Имахме възможност да привлечем Мони – и слава богу, успяхме. Те подписаха тригодишен договор с нас. Мисля, че тази комбинация от младост и опит – като се има предвид, че говорим за играчи на 23 и 19 години, които вече са толкова големи и значими имена в световния волейбол – ще бъде правилният ход както за клуба, така и за тях лично. Вече виждам, че по отношение на сезонните билети нещата вървят в добра посока. За първите десет дни от продажбите почти достигнахме бройката от цялата минала година. Те ще бъдат важни и като инвестиция за клуба, в смисъл че ще допринесат за популярността, за спонсорите и за феновете…".

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За Алекс Николов Подрасчанин има от години само хвалебствия, а сега се спря по-подробно на по-малкия му брат, който току-що пристигна в клуба и вече беше официално представен.

"Той е един от играчите, които променят целия волейбол, гледната точка към целия волейбол… Както няколко футболисти, както няколко баскетболисти в НБА, такъв е и Мони. Приятен за гледане, зрелищен за гледане… Произхожда от волейболно семейство и сам осъзнава какво трябва да прави и къде трябва да напредва. Като разпределител мисля, че вече е на сериозно ниво, въпреки че е на 19 години. Той не е само добър нападател и блокировач, а преди всичко е добър разпределител. Мисля, че неговите качества ще повиши качеството на нашия отбор тази година. Имах възможност да ги гледам на два мача от Волейболната Лига на нациите в Любляна. Те не само са добри играчи и постигат резултати, но и като цяло издигат съотборниците си, правят ги по-добри, а освен това са и зрелищни за гледане."

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