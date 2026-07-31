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  3. Марко Подрасчанин: Алекс Николов е сред най-добрите в света, а Мони променя волейбола

Марко Подрасчанин: Алекс Николов е сред най-добрите в света, а Мони променя волейбола

  • 31 юли 2026 | 18:28
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Новият спортен директор на италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова) Марко Подрасчанин не скри възхищението си от българските национали - братята Александър и Симеон Николов, в обширно интервю за сръбското издание Meridian Sport.

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Легендарният сръбски централен блокировач, който това лято сложи край на впечатляващата си кариера, говори както за вече утвърдения в световния волейбол Александър Николов, така и за привличането на по-малкия му брат Симеон, което бе осъществено това лято. Подрасчанин призна, че привличането на Симеон Николов е било сериозно предизвикателство, но в Лубе са били убедени, че трябва да съберат двамата братя в един отбор.

Симеон Николов: Избрах Лубе, за да побеждавам!
Симеон Николов: Избрах Лубе, за да побеждавам!

"Беше предизвикателство да ги съберем, но като се има предвид, че Алекс е един от най-добрите играчи в света в момента… Повтарям – тази система, която играем с трима посрещачи, която Бленджини използва с националния отбор на България, ще помогне много и на нас, и на тях. Имахме възможност да привлечем Мони – и слава богу, успяхме. Те подписаха тригодишен договор с нас. Мисля, че тази комбинация от младост и опит – като се има предвид, че говорим за играчи на 23 и 19 години, които вече са толкова големи и значими имена в световния волейбол – ще бъде правилният ход както за клуба, така и за тях лично. Вече виждам, че по отношение на сезонните билети нещата вървят в добра посока. За първите десет дни от продажбите почти достигнахме бройката от цялата минала година. Те ще бъдат важни и като инвестиция за клуба, в смисъл че ще допринесат за популярността, за спонсорите и за феновете…".

Всички полудяха по Мони Николов! Феновете на Лубе щурмуваха представянето на новия разпределител
Всички полудяха по Мони Николов! Феновете на Лубе щурмуваха представянето на новия разпределител

За Алекс Николов Подрасчанин има от години само хвалебствия, а сега се спря по-подробно на по-малкия му брат, който току-що пристигна в клуба и вече беше официално представен.

"Той е един от играчите, които променят целия волейбол, гледната точка към целия волейбол… Както няколко футболисти, както няколко баскетболисти в НБА, такъв е и Мони. Приятен за гледане, зрелищен за гледане… Произхожда от волейболно семейство и сам осъзнава какво трябва да прави и къде трябва да напредва. Като разпределител мисля, че вече е на сериозно ниво, въпреки че е на 19 години. Той не е само добър нападател и блокировач, а преди всичко е добър разпределител. Мисля, че неговите качества ще повиши качеството на нашия отбор тази година. Имах възможност да ги гледам на два мача от Волейболната Лига на нациите в Любляна. Те не само са добри играчи и постигат резултати, но и като цяло издигат съотборниците си, правят ги по-добри, а освен това са и зрелищни за гледане."

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