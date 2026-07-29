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Датският шампион стори немислимото в Полша

  • 29 юли 2026 | 22:57
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Датският шампион стори немислимото в Полша

Датският първенец Орхус сътвори паметен обрат, който го прати в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Съставът на Якуб Поулсен елиминира след изпълнение на дузпи Лех (Познан), след като спечели редовното време не реванша в Полша с 3:0 и изравни общия резултат. В продълженията съперниците си размениха по един гол, а при дузпите футболистите на Орхус показаха по-здрави нерви и засалужено ликуваха.

Следващият съперник на датчаните ще е шампионът на Азербайджан Сабах, а Лех ще се прехвърли в квалификациите на Лигата на конференциите.

Лех се разправи с десетима от Орхус и вече докосва третия кръг
Лех се разправи с десетима от Орхус и вече докосва третия кръг

Резултатът от първия мач накара домакините да повярват, че всичко е решено в тяхна полза. Преди почивката те действаха на сигурно и рядко атакуваха. В 21-вата минута Йонас Йенсен-Абеу игра с ръка в собственото си наказателно поле и реферът първоначлано отсъди дузпа за Лех, но след това я отмени, защото топката първо срещна коляното на датския бранители след това срещна ръката му.

В 32-рата минута Роберт Гумни сгреши, а Кристиан Арнстад подаде на Тобиас Бек, който от малък ъгъл прати топката във вратата и даде аванс на Орхус.

В началото на втората част отново Гумни се превърна в грешник за Лех. Бранителят извърши нарушение в наказателното поле и Орху получи дузпа, реализирана от Арнстад. Четвърт час преди края публиката на стадиона в Познан изживя нов шок, след като Фредерик Тингагер вкара трети гол за датчаните и изравни общия резултат.

В началото на продълженията Филип Ягиело отбеляза гол, който можеше да означава класиране за Лех, но в 108-ата минута Томас Кристиансон доведе нещата до 4:1 в полза на Орхус. Дузпите започнаха с пропуск на Кристиан Арнстад, но следващите четирима изпълнители за датчаните бяха безупречни, а неточни изстрели на Яник Агнеро и Жоел Перейра се оказаха фатални за Лех.

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