Армейският следобед на ЦСКА се завръща

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

ЦСКА ще организира армейски следобед преди мача срещу Карабах в Лига Европа. "Червените" информираха, че са подготвили много изненади и награди за всеки, който се появи на мероприятието, което ще се проведе пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски" и на което ще присъства и футболист от представителния тим на "червените".

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"Армейският следобед се завръща! Този четвъртък (30.07.) от 18:00 до 20:30 ч. ви очакваме пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ за поредното издание на любимия Армейски следобед. Подготвили сме много игри, награди и изненади за малки и големи армейци, за да направим часовете преди двубоя с Карабах още по-специални. Най-малките фенове на ЦСКА също ще имат своите поводи за усмивки и незабравими спомени.



По време на събитието ще имате възможност да се срещнете и с футболист от представителния отбор на ЦСКА, който ще раздава автографи и ще се снима с привържениците. На място ще бъде и мобилният магазин на ЦСКА със специални предложения и колекционерски изненади. В непосредствена близост ще можете да направите и своята Фен регистрация. Специално за мача пунктът ще работи с удължено работно време – от 10:00 до 21:00 ч.



Елате по-рано, вземете децата и семейството си и нека заедно превърнем часовете преди двубоя в истински армейски празник. Очакват ви много емоции преди кулминацията на вечерта – реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах", написаха армейците.

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