Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Александър Александров разкрива плана на ЦСКА 1948 за реванша срещу Спартак (Търнава)
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99

Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99

  • 27 юли 2026 | 16:55
  • 299
  • 0
Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99

Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99, информираха от клуба. Специалистът ще бъде помощник на новия наставник на "студентите" Давид Мазур, като точната му роля ще е "асистент старши треньор".

"Добре дошъл обратно, тренер!

Йордан Янков отново е част от щаба на Академик Бултекс 99.

Пътят му в клуба започва през 2015 г. като помощник-треньор. Пет години по-късно поема отбора като старши треньор и записва най-успешния период в историята на Академик – от Sesame Национална баскетболна лига и от Балканската лига.

След повече от 350 мача начело на отбора, през януари той се оттегли от поста старши треньор. Сега застава до Давид като асистент-старши треньор, за да му помогне с опознаването и ръководенето на отбора през сезон 2026/2027.

Характер. Отборен дух. Дисциплина. Гордост за Пловдив.

Нямаме търпение новия сезон да започне", написаха от Академик в официалната си страница във Фейсбук.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

Решението на ЛеБрон да подпише със Сиксърс ще генерира ръст от поне 250 милиона долара в местната икономика

  • 27 юли 2026 | 16:24
  • 613
  • 0
Барселона обяви трансфера на британско крило

Барселона обяви трансфера на британско крило

  • 27 юли 2026 | 16:02
  • 840
  • 1
Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

  • 27 юли 2026 | 15:18
  • 629
  • 0
Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

Меджик Джонсън с два въпроса към Филаделфия: Ако ги решат - пазете се!

  • 27 юли 2026 | 14:31
  • 1083
  • 1
Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

  • 27 юли 2026 | 14:06
  • 373
  • 0
Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

Локомотив Пловдив привлече второ ново попълнение

  • 27 юли 2026 | 13:09
  • 1559
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 501
  • 0
11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 1008
  • 0
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13518
  • 25
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 26462
  • 113
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 25398
  • 61
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 16168
  • 30