Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99

Йордан Янков се завръща в треньорския щаб на Академик Бултекс 99, информираха от клуба. Специалистът ще бъде помощник на новия наставник на "студентите" Давид Мазур, като точната му роля ще е "асистент старши треньор".

"Добре дошъл обратно, тренер!

Йордан Янков отново е част от щаба на Академик Бултекс 99.

Пътят му в клуба започва през 2015 г. като помощник-треньор. Пет години по-късно поема отбора като старши треньор и записва най-успешния период в историята на Академик – от Sesame Национална баскетболна лига и от Балканската лига.

След повече от 350 мача начело на отбора, през януари той се оттегли от поста старши треньор. Сега застава до Давид като асистент-старши треньор, за да му помогне с опознаването и ръководенето на отбора през сезон 2026/2027.

Характер. Отборен дух. Дисциплина. Гордост за Пловдив.

Нямаме търпение новия сезон да започне", написаха от Академик в официалната си страница във Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg