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Французин спечели първата си титла от тура

  • 27 юли 2026 | 05:57
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Французин спечели първата си титла от тура

Французинът Люка ван Аш завоюва дебютния си трофей от веригата на АТП, след като надделя в драматичен финал на турнира на клей в Ещорил, Португалия. Той се наложи над белгиеца Александър Блокс с 6:4, 4:6, 7:5 в мач, продължил близо два часа и половина.

Благодарение на този успех 22-годишният Ван Аш, който стартира надпреварата като номер 78 в света, ще направи своя пробив в Топ 50 на световната ранглиста от следващата седмица.

Финалният сблъсък предложи изключително интересни моменти. Първият сет започна с необичайна серия от пет последователни пробива. Ван Аш успя да излезе напред с 3:2, след което стана първият играч, спечелил свой сервис гейм за 4:2. Той запази преднината си до края и затвори частта при 6:4.

Вторият сет също започна с предимство за французина, който поведе с 2:0. Блокс обаче отговори подобаващо, реализирайки два пробива, за да осъществи пълен обрат и да изравни резултата в сетовете след 6:4 в своя полза.

Решителната трета част бе изпълнена с обрати. Ван Аш дръпна с 3:0, но белгиецът успя да върне единия пробив. При резултат 5:4, когато французинът сервираше за титлата, Блокс показа характер, проби отново и изравни геймовете. Ван Аш обаче не се пречупи, отговори с моментален рибрейк и при втория си опит затвори мача на собствен сервис за крайното 7:5.

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