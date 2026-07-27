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  3. Денвър Нъгетс избра да задържи гарда Спенсър Джоунс

Денвър Нъгетс избра да задържи гарда Спенсър Джоунс

  • 27 юли 2026 | 13:05
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Денвър Нъгетс избра да задържи гарда Спенсър Джоунс

Ръководството на Денвър Нъгетс взе решение да задържи в отбора 25-годишното крило Спенсър Джоунс, съобщи ESPN.

Джоунс бе ограничен свободен агент и като такъв подписа двугодишен договор на стойност 12 милиона долара с Оклахома Сити Тъндър. В Денвър обаче имаха право да задържат играча, като му предложат договор със същите параметри, което те и направиха.

Сделката може да се окаже болезнена за Нъгетс, тъй като тимът минава максималното ограничение на тавана на заплатите и в хода на сезона ще трябва да извърши сделка, с която да се освободи от някой от настоящите играчи. Освен това за Денвър, поне към момента, е практически невъзможно да преподпише с тежкото крило Пейтън Уотсън, който през миналия сезон бе ключов играч.

При настоящата конфигурация на договори в Денвър собственикът на тима Стан Крьонке ще трябва да плати на Националната баскетболна асоциация 68 милиона долара такса лукс, като 20 милиона са само от решението Джоунс да бъде задържан.

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