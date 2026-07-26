Далибор Драгич: Ибрахима Гай избяга от мен в центъра на София

Бившият защитник на Левски Далибор Драгич разкри любопитна случка как един от знаковите бранители на вечния съперник Ибрахима Гай е избягал от среща с него, когато двамата са се засекли в центъра на София.

Колоритният Драгич в неподправения си стил се върна към паметните моменти с екипа на Левски и незабравими истории с Люпко Петрович, който го е наказал за това, че заедно са били на заведение до 4 часа сутринта.

А как Далибор Драгич е давал автографи на своя почитателка в Албена, защо не е станал кум на своя приятел Зоран Янкович заради един мач, как играе със счупен нос срещу ЦСКА и още неразказани истории от времето му в Левски, Черно море и Марек – гледайте в епизода.

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