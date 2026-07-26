Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Далибор Драгич: Ибрахима Гай избяга от мен в центъра на София

Далибор Драгич: Ибрахима Гай избяга от мен в центъра на София

  • 26 юли 2026 | 18:58
  • 1755
  • 8
Далибор Драгич: Ибрахима Гай избяга от мен в центъра на София

Бившият защитник на Левски Далибор Драгич разкри любопитна случка как един от знаковите бранители на вечния съперник Ибрахима Гай е избягал от среща с него, когато двамата са се засекли в центъра на София.

Колоритният Драгич в неподправения си стил се върна към паметните моменти с екипа на Левски и незабравими истории с Люпко Петрович, който го е наказал за това, че заедно са били на заведение до 4 часа сутринта.

А как Далибор Драгич е давал автографи на своя почитателка в Албена, защо не е станал кум на своя приятел Зоран Янкович заради един мач, как играе със счупен нос срещу ЦСКА и още неразказани истории от времето му в Левски, Черно море и Марек – гледайте в епизода.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 3427
  • 1
Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 1447
  • 5
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

  • 26 юли 2026 | 16:20
  • 4245
  • 18
Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

  • 26 юли 2026 | 16:18
  • 1897
  • 1
Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

  • 26 юли 2026 | 15:17
  • 1100
  • 0
Нападател се завърна в Секирово

Нападател се завърна в Секирово

  • 26 юли 2026 | 15:07
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

Черно море 0:1 Спартак (Вн), Грънчов скъса мрежата на "моряците"

  • 26 юли 2026 | 19:40
  • 7062
  • 46
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 27635
  • 145
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 9289
  • 10
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 2967
  • 3
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 31376
  • 18
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 17837
  • 8