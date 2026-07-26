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  3. Найденов: Крайова с девет промени и гризкат кебапчето с 1:5

Найденов: Крайова с девет промени и гризкат кебапчето с 1:5

  • 26 юли 2026 | 14:00
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Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация във "Фейсбук". Вчера "червените" от Бистрица надвиха с 2:1 Ботев (Враца), като след срещата бизнесменът се обяви за "топ треньор". В днешния си коментар Найденов посочи вчерашната загуба на съперника на Левски в квалификациите на Шампионска лига Университатя (Крайова) с 1:5 от Динамо (Букурещ).

Цветомир Найденов скромно: Аз съм топ треньор
Цветомир Найденов скромно: Аз съм топ треньор

"Крайова с 9 промени в състава и гризкат кебапчето с 1:5… ЦСКА Делта Форс с 11 промени и си бият с лекота. Никога не опитвайте това сами вкъщи! First tier football operators", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.

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