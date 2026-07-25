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Симов: Заслужавахме минимум равен

  • 25 юли 2026 | 22:08
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Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след загубата на тима от ЦСКА 1948 с 1:2. Наставникът коментира дали е бил изненадан от промените в съперника и какво не е достигнало на врачани за поне точка.

„Проспахме първото полувреме, не влязохме добре в мача. Бяхме неуверени с топката. Донякъде доза шанс заради този рикошет, но гола си е гол. През второ полувреме видях една коренна промяна и така искам да виждам отбора и за другите мачове. Все пак срещу вицешампиона така да доминираш през цялото второ полувреме. Накрая наистина може да съжаляваме. Моето мнение, че заслужаваме минимум равен“.

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„Очаквахме, че ще има промени не ни изненадаха. Изненадаха ни с начина на игра. Те играха само с дълги топки, това ни затрудни първото полувреме. Бяхме се подготвили да пресираме, да отнемаме топката, но те не ни дадоха възможност тъй като играха с дълги топки към нападателите“.

„Гостуваме на вицешампиона, миналата година се представиха страхотно. Изключително добър отбор са с голяма дълбочина. Не бих казал, че е неудобен противник. Чак неудобен съперник не бих казал. Класен отбор, срещу който се играе трудно“.

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„Радвам се, че не само мен, а и футболистите ги подкрепят феновете. Надявам се предстоящите мачове, които ни предстоят да вземем точки и да натрупаме увереност. Когато играеш срещу най-силните отбори, трудно се печели мач“.

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