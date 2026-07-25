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  3. ЦСКА прати Спартак (Търнава) в Бистрица

ЦСКА прати Спартак (Търнава) в Бистрица

  • 25 юли 2026 | 21:41
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Спартак (Търнава) ще проведе в Бистрица своята официална тренировка преди реванша от Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948. Там ще бъде заниманието и на домакините в понеделник.

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Причина за това е шампионатният двубой между ЦСКА и Ботев (Пловдив), който ще се играе на Националния стадион "Васил Левски" същата вечер. Така словашкият тим и "червените" на Александър Александров - Алвеша ще тренират на стадион "Витоша", ден преди да се срещнат в центъра на София.

ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига
ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

В сряда пък на съоръжението на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" ще тренират армейците на Христо Янев и футболистите на Карабах, а 24 часа по-късно в четвъртък е реваншът между ЦСКА и азерите.

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Така в четири поредни дни на терена на "Васил Левски" ще се проведат три мача и поне една официална тренировка - тази на Карабах.

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