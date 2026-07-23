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Александър Бублик достигна до полуфиналите на турнира в Кицбюел

  • 23 юли 2026 | 20:55
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Александър Бублик достигна до полуфиналите на турнира в Кицбюел

Защитаващият титлата си Александър Бублик се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТП 250 в Кицбюел.

В четвъртфиналите на турнира, който се играе на червена настилка, поставеният под номер 1 в схемата представител на Казахстан победи с 6:3, 6:2 словака Алекс Молчан за 69 минути игра.

Бублик преодоля цели седем двойни грешки в мача, но за сметка на това пласира и 13 аса. В първия сет той реализира само един пробив, който дойде за 4:2 гейма, а във втория сет спечели на три пъти подаването на Молчан, за да се поздрави с успеха.

На полуфиналите Бублик ще срещне четвъртия в схемата Томас Мартин Етчевери. Аржентинецът надделя с 6:2, 7:5 над Игнасио Бусе от Перу в друг четвъртфинал от програмата.

Етчевери нямаше проблеми в първия сет, след като успя да поведе с 5:1 гейма в него, но във втория трябваше да прави обрат. Той изоставаше с 2:5 гейма, но спечели последните пет гейма в мача и го приключи в два сета.

По-рано днес място на полуфиналите в Кицбюел си осигуриха още германецът Яник Ханфман и французинът Кентен Алис.

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