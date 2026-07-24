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Повече аматьори в турнира за купата на България

  • 24 юли 2026 | 11:44
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Жест към мъжките отбори от аматьорския футбол в предстоящото издание на турнира за купата на България. Става въпрос за увеличаване на броя им. То касае Югоизточна и Югозападна България. Квотите им се завишават от четири на шест. Бройката за Северна България остава, както досега – по четири. Досега 16 отбора (по четири от Югоизточна, Югозападна, Североизточна и Северозападна България) от аматьорския футбол се включваха в предварителния кръг на турнира за купата на България. От новото издание вече ще са 20 тима.

Югоизточна България – шест отбора

Югозападна България – шест отбора

Североизточна България – четири отбора

Северозападна България – четири отбора

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