Хасково обяви следващата си контрола и разясни информация за началото на сезона

ОФК Хасково ще даде старт на новия сезон 2026/27 с мач на 7-и август (петък). Тимът ще открие новата кампания с домакинство на Гигант (Съединение). Срещата е в необичаен ден по желание на двата отбора и ще се изиграе от 18:00 часа на стадион „Хасково“, съобщават от клуба.

На това съоръжение „червените“ ще проведат три от първите си четири срещи. Хасково е домакин още на Розова долина във втория кръг, както и на Спартак (Пловдив). Първата визита на тима е в трети кръг срещу друг от пловдивските отбори – Марица.

Същевременно стана ясно къде ще се проведе следващата контрола на хасковлии. На 25-и юли (събота) възпитаниците на Живко Желев ще играят с Родопа (Смолян) в Джебел от 18:00 часа.

На клубния си сайт хасковлии обявиха и програмата си за есенния дял от кампанията

I кръг: Хасково – Гигант (Съединение)

II кръг: Хасково – Розова долина (Казанлък)

III кръг: Марица (Пд) – Хасково

IV кръг: Хасково – Спартак (Пд)

V кръг: Родопа (Смолян) – Хасково

VI кръг: Хасково – Левски (Карлово)

VII кръг: Димитровград – Хасково

VIII кръг: Хасково – Атлетик (Куклен)

IX кръг: Нефтохимик – Хасково

X кръг: Хасково – Ботев II (Пд)

XI кръг: Секирово – Хасково

XII кръг: Хасково – Марица (Милево)

XIII кръг: Крумовград – Хасково

XIV кръг: Хасково – Локо II (Пд)

XV кръг: Созопол – Хасково

XVI кръг: Хасково – Загорец

XVII кръг: Ямбол – Хасково



СНИМКА: fchaskovo.com

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