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  3. Янаки Милев се класира за 1/4-финалите на турнир в Сърбия

Янаки Милев се класира за 1/4-финалите на турнир в Сърбия

  • 23 юли 2026 | 17:29
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Янаки Милев се класира за 1/4-финалите на турнир в Сърбия

Националът на България за "Купа Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 5 Милев надделя убедително над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Алекса Опарница с 6:2, 6:2 за 92 минути.

22-годишният българин взе бързо инициативата и поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи серия от четири поредни гейма, за да стигне до крайния успех.

Така той очаква победителя от мача между третия в схемата Педро Маркос (Испания) и Али Яздани (Иран).

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