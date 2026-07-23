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  3. Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки на турнира в Цуг

Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки на турнира в Цуг

  • 23 юли 2026 | 17:33
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Александър Донски отпадна на 1/4-финалите на двойки на турнира в Цуг

Българският тенисист Александър Донски и неговият партньор Сидхант Бантия от Индия отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в Цуг с награден фонд от 225 хиляди щатски долара.

Поставените под номер 2 Донския и Бантия отстъпиха с 5:7, 4:6 пред Виктор Корня от Румъния и Даниел Кукиерман от Израел.

Първият сет бе решен от пробив в 11-ия гейм, след като преди това българинът и индиецът бяха отразили други шест възможности за пробив.

Във втория сет Корня и Кукиерман пробиха за 2:1, но още в следващия гейм Донски и Бантия изравниха с първия си брейкбол в мача.

Подобно на сценария от първия сет обаче Корня и Кукиерман реализираха нов късен пробив, този път за 5:4, което им донесе успеха в срещата.

На полуфиналите румънецът и израелецът ще играят с Таймен Лооф от Нидерландия и Кайто Уесуги от Япония.

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