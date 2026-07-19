Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

  • 19 юли 2026 | 21:32
  • 181
  • 0
Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

Dplus KIA е новият световен шампион по League of Legends, след като победи Karmine Corp с категоричното 3:0 във финала на Световното първенство по електронни спортове.

Корейският тим впечатли с представянето си през целия турнир, елиминирайки Bilibili Gaming и Gen.G, преди да стигне до убедителния успех в решителния мач, гледан дори от кмета на френската столица - Еманюел Грегоар.

За организацията това е първа международна титла от шест години. Karmine Corp записа силен турнир и достигна втори международен финал за европейски отбор през 2026 година.

MVP приза си спечели бот лейнъра smash. Победителите си заслужиха 600,000 долара, докато сребърните медалисти си тръгват от Париж с $340,000.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Gen.G повали T1 и спечели бронза по LoL на Световното по електронни спортове

Gen.G повали T1 и спечели бронза по LoL на Световното по електронни спортове

  • 19 юли 2026 | 16:02
  • 851
  • 0
Българските национали се справиха с Латвия в квалификациите за Купата на нациите по eSports

Българските национали се справиха с Латвия в квалификациите за Купата на нациите по eSports

  • 18 юли 2026 | 22:26
  • 520
  • 0
BetBoom и PARIVISION достигнаха големия финал на Световното в Париж

BetBoom и PARIVISION достигнаха големия финал на Световното в Париж

  • 18 юли 2026 | 22:18
  • 511
  • 0
Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

Европейци и южнокорейци ще спорят за титлата от Световното по LoL

  • 18 юли 2026 | 21:09
  • 1103
  • 0
FURIA се раздели с помощник-треньора Hepa

FURIA се раздели с помощник-треньора Hepa

  • 18 юли 2026 | 19:35
  • 755
  • 0
Българите нямаха проблеми срещу Северна Македония напът към Купата на нациите

Българите нямаха проблеми срещу Северна Македония напът към Купата на нациите

  • 18 юли 2026 | 16:56
  • 1135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 0:0 Аржентина (гледайте финала тук)

Испания 0:0 Аржентина (гледайте финала тук)

  • 19 юли 2026 | 22:05
  • 17416
  • 116
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 15267
  • 55
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 6482
  • 23
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 73027
  • 74
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 22211
  • 16
България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

  • 19 юли 2026 | 20:04
  • 8436
  • 11