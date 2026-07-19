Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

Dplus KIA е новият световен шампион по League of Legends, след като победи Karmine Corp с категоричното 3:0 във финала на Световното първенство по електронни спортове.

A clean sweep in the Grand Final!



🏆 @DplusKia are your League of Legends at EWC26 winners! 🏆 pic.twitter.com/2i5Q4VZnmc — EWC Extra (@EWC_Extra) July 19, 2026

Корейският тим впечатли с представянето си през целия турнир, елиминирайки Bilibili Gaming и Gen.G, преди да стигне до убедителния успех в решителния мач, гледан дори от кмета на френската столица - Еманюел Грегоар.

За организацията това е първа международна титла от шест години. Karmine Corp записа силен турнир и достигна втори международен финал за европейски отбор през 2026 година.

MVP приза си спечели бот лейнъра smash. Победителите си заслужиха 600,000 долара, докато сребърните медалисти си тръгват от Париж с $340,000.

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