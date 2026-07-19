Аржентина заложи на втория най-възрастен състав на финал на Мондиал

Големият финал на Световното първенство по футбол 2026 между Испания и Аржентина вече започна на стадион MetLife в Ню Джърси. Докато европейците заложиха на младостта, южноамериканците влетяха в битката за трофея със състав с огромен опит, като така се доближиха до исторически рекорд.

Селекционерът на „албиселесте“ Лионел Скалони заложи на изключително опитни единадесеторка, с което Аржентина записа втория най-възрастен стартов състав в цялата история на финалите на Световни първенства. Средната възраст на аржентинските титуляри в днешния мач е точно 30 години и 101 дни.

At 30 years and 101 days, Argentina have the second oldest starting XI in a FIFA World Cup final, after Brazil against Czechia in 1962 (30 years and 216 days). 🇦🇷 https://t.co/D0Au2YFsOa — Squawka (@Squawka) July 19, 2026

Абсолютният рекорд в тази историческа класация остава недостижим с броени дни. Той се държи от легендарния национален отбор на Бразилия от финала през 1962 година в Чили. На 17 юни 1962 г. „селесао“ побеждава Чехословакия с 3:1 и защитава световната си титла, излизайки на терена със стартов състав със средна възраст от 30 години и 216 дни.

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Снимки: Gettyimages