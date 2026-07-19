Джордж Лазаров при мъжете и Валерия Гърневска при жените станаха шампиони на сингъл на Държавното първенство

Джордж Лазаров (ТК Дема, София) при мъжете и Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) при жените спечелиха титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се проведе при отлични условия на кортовете на ТК „Левски“ в София.

Поставеният под номер 1 и държавен шампион на България в зала за тази година Джордж Лазаров победи на финала Виктор Марков (ТК Диана, София) със 7:6(2), 6:4. Така Лазаров спечели титлата с пет поредни победи, без да загуби нито един сет.

На трето място се класираха Ерик Владимиров (ТК Левски, София) и Васил Димитров (ТК Левски, София).

Поставената под номер 1 в схемата при жените Валерия Гърневска защити титлата си от миналата година, след като на финала победи Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) с 6:1, 6:1.

На трето място са Моника Господинова (ТК Левски, София) и Джулия Терзийска (ТК Дема, София).

Наградите на призьорите връчиха Васил Цанев - изпълнителен директор на ЗММ България и Глория Стоянова - главен съдия.

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