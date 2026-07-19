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Каролина Мухова претърпя операция, пропуска Откритото първенство на Канада

  • 19 юли 2026 | 05:32
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Каролина Мухова претърпя операция, пропуска Откритото първенство на Канада

Чешката тенисистка публикува пост в социалните мрежи от болничното си легло, като се надява в най-лошия случай да се завърне за Откритото първенство на САЩ, което започва на 24 август.

Чехкинята Каролина Мухова претърпя лека хирургическа интервенция, която ще я остави извън кортовете за няколко седмици. Поради тази причина тя ще пропусне Откритото първенство на Канада, което се провежда в началото на август. Новината беше потвърдена от самата спортистка в социалните мрежи тази събота.

Само седмица след като достигна финала на „Уимбълдън“, Мухова разкри в „Инстаграм“, че за разлика от други тенисистки, които са отишли на почивка, нейната съдба е била различна. Въпреки че не се уточнява каква е била хирургическата намеса, предполага се, че е била на китката – област, която създава повтарящи се проблеми на състезателката през последните години и я принуждава да прави дълги паузи.

„Трябваше да претърпя малка операция, която ще ме държи извън корта за няколко седмици. Всичко мина добре и вече работя по възстановяването си. Благодаря ви за всички съобщения и подкрепа. Ще се върна скоро“, написа тенисистката.

Мухова, смятана за една от най-талантливите състезателки в тура, загуби финала на „Уимбълдън“ от сънародничката си Линда Носкова, което беше най-добрата ѝ възможност до момента да спечели титла от Големия шлем. Контузията и последвалото отсъствие идват в момент, в който, подобно на Носкова, тя достигна ново рекордно класиране в ранглистата на Женската тенис асоциация.

Очаква се възстановяването да позволи на Мухова да се завърне навреме за турнира в Синсинати или, в най-лошия случай, за Откритото първенство на САЩ, където ще трябва да защитава точките, спечелени от достигането до четвъртфиналите в предишното издание.

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