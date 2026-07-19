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Сакари ще опита да грабне титлата на домашен турнир

  • 19 юли 2026 | 04:15
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Сакари ще опита да грабне титлата на домашен турнир

Представителката на домакините Мария Сакари и двукратната шампионка от Големия Шлем Барбора Крейчикова (Чехия) ще играят на финала на турнира по тенис на твърда настилка УТА 250 в Атина (Гърция) с награден фонд 246 388 евро.

Сакари беше първата, която си осигури място на финала, след като победи младата Алина Корнеева (Русия) с 6:1, 7:5. Гъркинята показа солидно представяне, доминирайки изцяло в първия сет и демонстрирайки характер, за да завърши мача, когато опонентката ѝ повиши нивото си във втория сет. Бившата номер 3 в света продължава да впечатлява през цялата седмица и потвърждава, че е все по-близо до възстановяване на формата, която я постави сред най-добрите в света.

Крейчикова се нуждаеше от три сета, за да победи Клара Таусон (Дания) с 6:1, 4:6, 6:3. Чехкинята, двукратна шампионка от Големия шлем, реагира уверено след загубата на втория сет и за пореден път демонстрира огромния си потенциал, когато контузиите ѝ позволяват да се състезава постоянно.

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