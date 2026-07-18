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  3. Шиникова започна с победа в Палермо в квалификациите

Шиникова започна с победа в Палермо в квалификациите

  • 18 юли 2026 | 21:35
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Шиникова започна с победа в Палермо в квалификациите

Изабелла Шиникова стартира с победа в квалификациите на турнира от сериите WTA-125 на клей в Палермо (Италия) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 8 в схемата на пресявките, победи американката Рашида Макаду с 6:4, 6:4 за общо 97 минути на корта.

Шиникова направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе аванс от 5:3 и без проблеми затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между номер 3 Ноеми Базилети (Италия) и германката Лаура Бьонер.

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