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Бадоса на първи финал от две години

  • 19 юли 2026 | 04:10
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Бадоса на първи финал от две години

Испанката Паула Бадоса и Маяр Шериф от Египет ще спорят за титлата на турнира на клей WTA-250 в румънския град Яш с награден фонд 246 388 долара.

Бившата номер 2 в света Паула Бадоса победи Тамара Зиданшек (Словения) с 3:6, 7:5, 7:6(1) за два часа и 38 минути на корта.

Испанката записа девети пореден успех и достигна до първи финал в УТА от 2024 година насам.

За трофея утре Бадоса ще спори с Маяр Шериф. Тенисистката от Египет се класира за първия мач за трофей от май 2024-а, като взе 10 от последните 11 гейма и елиминира Александра Олийникова (Украйна) с 6:3, 6:1 за 88 минути.

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