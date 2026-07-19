Бадоса на първи финал от две години

Испанката Паула Бадоса и Маяр Шериф от Египет ще спорят за титлата на турнира на клей WTA-250 в румънския град Яш с награден фонд 246 388 долара.

Бившата номер 2 в света Паула Бадоса победи Тамара Зиданшек (Словения) с 3:6, 7:5, 7:6(1) за два часа и 38 минути на корта.

Испанката записа девети пореден успех и достигна до първи финал в УТА от 2024 година насам.

За трофея утре Бадоса ще спори с Маяр Шериф. Тенисистката от Египет се класира за първия мач за трофей от май 2024-а, като взе 10 от последните 11 гейма и елиминира Александра Олийникова (Украйна) с 6:3, 6:1 за 88 минути.

Paula Badosa comes through a tough semifinal in Isai to reach her first tour-level of 2026!



She's undefeated in finals so far, winning in Belgrade, Indian Wells, Sydney, and Washington, D.C. 👀

#UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/rq7tEhQA5f — Tennis Channel (@TennisChannel) July 18, 2026

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