Тръмп отново повлия на футбола, този път пропадна контола на Либерия в САЩ заради визовия режим

Националният отбор на Либерия трябваше да играе приятелска среща с клубния тим на Минесота Юнайтед на 26-и юли (неделя), но пътуването на тима до САЩ беше отменено. Причината е, че селекцията не е успяла да получи необходимите визи за влизане в страната.

В изявление, публикувано на страницата си във Facebook в средата на тази седмица, Министерството на спорта на Либерия разяснява ситуацията

„На членовете на националния отбор на Либерия и на официалната делегация са отказани визи за Съединените щати, което направи невъзможно участието на необходимата делегация и спазването на договорните задължения в уговорените срокове“, пише в пубкуйацуята.

От Минесота Юнайтед също реагираха, коментирайки положението.

„Обстоятелства извън нашия контрол ни принудиха да отменим този мач“. Очаквахме с нетърпение да посрещнем националния отбор на Либерия и да отпразнуваме тесните връзки между либерийската общност в Минесота и нашия клуб“. От Либерия подчертаха, че отмяната е резултат от нещо, което е „извън разумния контрол и на двете страни“, написаха от клуба.

UPDATE: An international friendly exhibition match between Minnesota United and the Liberian National FC has been canceled, according to organizers. Some members of the Liberian team and delegation were denied visas.https://t.co/6xKjrubMUI pic.twitter.com/Mc7SdVd8Lm — CCX News (@ccxnews) July 16, 2026

Миграционната политика на Доналд Тръмп се оказва в основата на тази отмяна, само два дни преди финала на Световното първенство между Аржентина и Испания. Няколко случая на отказани визи помрачиха турнира, който се проведе отчасти в САЩ. Множество фенове, както и сомалийският съдия Омар Артан, ганайски футболист и около петнадесет членове на щаба на иранския отбор получиха отказ за виза по време на Мондиала. Миналата година женският национален отбор по баскетбол на Сенегал трябваше да отмени тренировъчен лагер в САЩ, след като страната отказа да издаде визи на дванадесет състезателки и членове на щаба, които трябваше да участват в подготовката.

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