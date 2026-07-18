Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Либерия
  3. Тръмп отново повлия на футбола, този път пропадна контола на Либерия в САЩ заради визовия режим

Тръмп отново повлия на футбола, този път пропадна контола на Либерия в САЩ заради визовия режим

  • 18 юли 2026 | 02:40
  • 152
  • 0
Тръмп отново повлия на футбола, този път пропадна контола на Либерия в САЩ заради визовия режим

Националният отбор на Либерия трябваше да играе приятелска среща с клубния тим на Минесота Юнайтед на 26-и юли (неделя), но пътуването на тима до САЩ беше отменено. Причината е, че селекцията не е успяла да получи необходимите визи за влизане в страната.

В изявление, публикувано на страницата си във Facebook в средата на тази седмица, Министерството на спорта на Либерия разяснява ситуацията

„На членовете на националния отбор на Либерия и на официалната делегация са отказани визи за Съединените щати, което направи невъзможно участието на необходимата делегация и спазването на договорните задължения в уговорените срокове“, пише в пубкуйацуята.

От Минесота Юнайтед също реагираха, коментирайки положението.

„Обстоятелства извън нашия контрол ни принудиха да отменим този мач“. Очаквахме с нетърпение да посрещнем националния отбор на Либерия и да отпразнуваме тесните връзки между либерийската общност в Минесота и нашия клуб“. От Либерия подчертаха, че отмяната е резултат от нещо, което е „извън разумния контрол и на двете страни“, написаха от клуба.

Миграционната политика на Доналд Тръмп се оказва в основата на тази отмяна, само два дни преди финала на Световното първенство между Аржентина и Испания. Няколко случая на отказани визи помрачиха турнира, който се проведе отчасти в САЩ. Множество фенове, както и сомалийският съдия Омар Артан, ганайски футболист и около петнадесет членове на щаба на иранския отбор получиха отказ за виза по време на Мондиала. Миналата година женският национален отбор по баскетбол на Сенегал трябваше да отмени тренировъчен лагер в САЩ, след като страната отказа да издаде визи на дванадесет състезателки и членове на щаба, които трябваше да участват в подготовката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аталанта възнагради с нов договор бразилски национал, от когото се отказа Юнайтед

Аталанта възнагради с нов договор бразилски национал, от когото се отказа Юнайтед

  • 17 юли 2026 | 21:33
  • 1537
  • 1
Астън Вила се похвали с швейцарското си “бижу”, което победи във финала на Лига Европа

Астън Вила се похвали с швейцарското си “бижу”, което победи във финала на Лига Европа

  • 17 юли 2026 | 21:08
  • 5397
  • 5
Прокобата на ФИФА, която е на страната на Испания срещу Аржентина

Прокобата на ФИФА, която е на страната на Испания срещу Аржентина

  • 17 юли 2026 | 20:42
  • 3552
  • 3
Лапорта: Времето е от голямо значение в преговорите за Алварес

Лапорта: Времето е от голямо значение в преговорите за Алварес

  • 17 юли 2026 | 20:35
  • 995
  • 0
Интер показа “бейзболния” си резервен екип с исторически детайл

Интер показа “бейзболния” си резервен екип с исторически детайл

  • 17 юли 2026 | 19:37
  • 1384
  • 0
Португалски гранд е поредният нов клуб на Джон Дюран

Португалски гранд е поредният нов клуб на Джон Дюран

  • 17 юли 2026 | 19:02
  • 4646
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

България с трудна, но задължителна победа срещу Китай

  • 18 юли 2026 | 02:06
  • 9461
  • 81
Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

Левски стартира защитата на титлата с успех над Дунав! "Сините" нацелиха три греди

  • 17 юли 2026 | 23:12
  • 85246
  • 326
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 55310
  • 125
Веласкес: Нищо не ми хареса - това е пример как не трябва да играем

Веласкес: Нищо не ми хареса - това е пример как не трябва да играем

  • 17 юли 2026 | 23:43
  • 5633
  • 16
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 31065
  • 19
Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

  • 17 юли 2026 | 21:56
  • 10496
  • 11