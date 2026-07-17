Първа тренировка за Партизан

Утре, Партизан (Червен бряг) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. В 10:00 часа е първата тренировка. Целият процес ще протича на местната база. Отборът ще играе и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

25 юли: Партизан (Червен бряг) – ФК Троян

1 август: Партизан (Червен бряг) – Левски 2007 (Левски)

8 август: Партизан (Червен бряг) – Локомотив (Мездра)

15 август: Партизан (Червен бряг) – Спартак II (Плевен)

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