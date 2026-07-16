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Уинипег Джетс поднови договора на нападателя Коул Перфети

  • 16 юли 2026 | 10:49
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Уинипег Джетс поднови договора на нападателя Коул Перфети

Отборът от Националната хокейна лига (НХЛ) Уинипег Джетс поднови договора на нападателя Коул Перфети, съобщава агенция Ройтерс.

24-годишният канадец се е съгласил да подпише контракт на стойност 30 милиона долара, който ще го задържи в клуба още пет години.

Откакто беше избран под номер 10 в драфта на новобранците в НХЛ през 2020 година, Перфети има 157 точки (59 гола, 98 асистенции) в 290 мача от редовния сезон. В плейофите той е отбелязал 6 точки (3 гола, 3 асистенции) за 14 участия.

През миналия сезон Уинипег Джетс завърши на седмото място в Централната дивизия и не успя да се класира за плейофите.

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