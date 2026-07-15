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Трикратният носител на Купа "Стенли" Стив Айзерман подаде оставка като мениджър на Детройт

  • 15 юли 2026 | 20:01
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Трикратният носител на Купа "Стенли" Стив Айзерман подаде оставка като мениджър на Детройт

Трикратният носител на Купа "Стенли" Стив Айзерман подаде оставка като генерален мениджър на Детройт от Националната хокейна лига (НХЛ), обяви пресслужбата на клуба. Той обаче ще продължи да бъде съветник на президента на клуба Крис Илич.

61-годишният Айзърман прекара цялата си игрална кариера в Детройт. Канадецът е и олимпийски шампион (2002), носител на Купата на Канада (1984), сребърен медалист от Световната купа (1996) и от Световните първенства (1985, 1989). 

След пенсионирането си става вицепрезидент на Детройт, а след това е генерален мениджър на Тампа Бей. През 2009 Айзерман бе въведен в Залата на славата на хокея в Торонто. Пет години по-късно той е въведен и в Залата на славата на Международната федерация по хокей на лед.

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Снимки: Gettyimages

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