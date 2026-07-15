Дино Динев започна с двусетова победа в Куршумлийска баня

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 6, победи Лоренцо Комино (Италия) със 7:6(3), 6:3 за час и 50 минути на корта.

Динев спечели първия сет след тайбрек, в който поведе с 4:0. Във втората част той направи пробив за 3:1, след което без проблеми затвори мача.

Българинът ще участва по-късно днес и в надпреварата на двойки заедно с Матиас Уйвари (Австрия). Първите им съперници ще бъдат номер 2 в схемата Никита Белозерцев (Узбекистан) и Вардан Манукян (Русия).

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