Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Страхотна победа изпрати Елизара Янева на 1/4-финал на WТА 125 турнира в Рим

Страхотна победа изпрати Елизара Янева на 1/4-финал на WТА 125 турнира в Рим

  • 15 юли 2026 | 14:33
  • 376
  • 0
Страхотна победа изпрати Елизара Янева на 1/4-финал на WТА 125 турнира в Рим

Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Рим (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната състезателка победи рускинята София Лансере с 6:2, 7:6(4) в мач, продължил час и 38 минути.

Първият сет премина изцяло под контрола на младата българка, която поведе с 5:1 с два пробива. Янева имаше два сетбола в седмия гейм, но опонентката ѝ ги отрази и успя да върне единия брейк. Българката обаче веднага отвърна с пробив на нула и поведе в общия резултат.

Втората част също започна с брейк за Янева във втория гейм, който тя успя да затвърди и да поведе с 3:0. Тогава дойде възходът в играта на Лансере и след общо седем пробива за двете съсъезателки се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 3:0 точки след два минипробива и в крайна сметка се възползва от първия си мачбол при 6:4.

Това е втори пореден успех за Елизара Янева на кортовете в италианската столица, след като в първия кръг отстрани водачката в схемата Оксана Селехметева (Испания). Така българката вече има гарантирани 27 точки за ранглистата на WTA, в която заема 196-ото място, както и 3478 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващите с "уайлд кард" представителки на домакините Аурора Дзантедески и Мартина Тревисан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор Димитров допусна ранен пробив

Григор Димитров допусна ранен пробив

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 7228
  • 0
Григор Димитров след победата в Бостад: Трябваше да разчитам на опита си

Григор Димитров след победата в Бостад: Трябваше да разчитам на опита си

  • 15 юли 2026 | 09:25
  • 4052
  • 0
Александър Донски отпадна на двойки на АТР 250 в Умаг

Александър Донски отпадна на двойки на АТР 250 в Умаг

  • 15 юли 2026 | 08:40
  • 510
  • 0
Кузманов загуби на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Нидерландия

Кузманов загуби на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Нидерландия

  • 14 юли 2026 | 22:35
  • 1669
  • 0
Иван Иванов показа характер и продължава напред в Пособланко

Иван Иванов показа характер и продължава напред в Пособланко

  • 14 юли 2026 | 21:07
  • 3145
  • 0
Валерия Гърневска ще защитава титлата си на Държавното първенство по тенис

Валерия Гърневска ще защитава титлата си на Държавното първенство по тенис

  • 14 юли 2026 | 20:29
  • 738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 54573
  • 64
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 26444
  • 75
Григор Димитров допусна ранен пробив

Григор Димитров допусна ранен пробив

  • 15 юли 2026 | 15:08
  • 7228
  • 0
Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

Величков: Отказаните визи на Ебонг и Лапоухов са политическо решение

  • 15 юли 2026 | 09:07
  • 29609
  • 94
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 1673
  • 1
Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

Англия срещу Аржентина: кой ще стигне до битката за трофея срещу Испания

  • 15 юли 2026 | 08:44
  • 8718
  • 30