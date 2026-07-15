Нападателят Никълъс Робъртсън подписа договор с Питсбърг Пенгуинс

Нападателят Никълъс Робъртсън подписа двугодишен контракт с Питсбърг Пенгуинс, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

Сделката е на обща стойност 6,5 милиона долара и бе договорена малко преди двете страни да достигнат до арбитражната комисия на НХЛ.

24-годишният Робъртсън бе привлечен от Питсбърг на 1 юли в замяна на избор в четвъртия кръг на драфта, който отиде при Торонто Мейпъл Лийфс. През миналия сезон той записа рекордните в кариерата си 16 гола и 16 асистенции в 78 мача за "кленовите листа".

По-големият брат на Никълъс - Джейсън Робъртсън, също преговаря за нов договор, но с отбора на Далас Старс.

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